Xerox meldet Dividende

Der Technologiekonzern Xerox Corp. (ISIN: US9841216081, NYSE: XRX) zahlt eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar je Aktie. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 31. Januar 2019 (Record date: 31. Dezember 2018). Auf das Jahr hochgerechnet ergibt dies eine Gesamtdividende von 1,00 US-Dollar.

Beim aktuellen Börsenkurs von 26,71 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2018) beträgt die derzeitige Dividendenrendite des Konzerns aus Norwalk 3,74 Prozent. Im Februar 2017 kürzte der Konzern die Dividendenausschüttung um rund 19 Prozent.

Das Unternehmen ist 1906 gegründet worden und ist heute mit über 130.000 Mitarbeitern ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Dokumenten-Management-Bereich. Der Firmenname leitet sich von der Xerografie ab, einer Drucktechnologie, die in den 30er Jahren in den USA erfunden wurde. Xerox erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 4,95 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,02 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Juli berichtet wurde.

Seit Anfang des Jahres weist die Aktie an der Wall Street ein Kursminus von 8,37 Prozent bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 6,8 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 18. Oktober 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de