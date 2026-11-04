XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen

Index-Performance

04.11.26 17:57 Uhr

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch notierte der MDAX via XETRA schlussendlich 1,28 Prozent stärker bei 31.136,84 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 344,731 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 30.744,93 Punkte an der Kurstafel, nach 30.743,36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31.297,03 Punkte, das Tagestief hingegen 30.699,02 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 2,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 30.450,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.559,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der MDAX bei 29.427,53 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,507 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 6,23 Prozent auf 1,60 EUR), CTS Eventim (+ 5,19 Prozent auf 63,80 EUR), Nordex (+ 4,83 Prozent auf 40,84 EUR), Lufthansa (+ 4,35 Prozent auf 8,10 EUR) und KION GROUP (+ 3,71 Prozent auf 34,96 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil AIXTRON SE (-6,25 Prozent auf 32,08 EUR), JENOPTIK (-5,16 Prozent auf 37,50 EUR), Elmos Semiconductor (-4,80 Prozent auf 119,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,70 Prozent auf 49,32 EUR) und Siltronic (-3,78 Prozent auf 57,25 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6.194.646 Aktien gehandelt. Mit 41,683 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net