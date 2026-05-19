DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas26.180 +1,2%Bitcoin66.593 +0,6%Euro1,1628 +0,2%Öl105,2 -5,1%Gold4.532 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX beendet Handel weit im Plus -- Ölpreise sinken -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen? Experten schlagen Alarm: Könnte der Ölmarkt schon im Juni kippen?
Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt Index-Hugging entlarvt: Wo der aktive Anstrich den passiven Kern verdeckt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
TecDAX im Blick

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen

20.05.26 17:57 Uhr
XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen | finanzen.net

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,20 EUR -0,60 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ATOSS Software AG
80,00 EUR 3,60 EUR 4,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
29,03 EUR -0,29 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
90,50 EUR 3,00 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
183,20 EUR 7,40 EUR 4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
26,16 EUR -0,40 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
86,78 EUR 7,14 EUR 8,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
67,86 EUR 2,93 EUR 4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IONOS
28,16 EUR -1,40 EUR -4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nemetschek SE
65,50 EUR -0,65 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
42,98 EUR -1,44 EUR -3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
153,22 EUR -1,10 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
87,20 EUR 3,00 EUR 3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
5,74 EUR -0,15 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
TecDAX
3.960,6 PKT 59,6 PKT 1,53%
Charts|News|Analysen

Der TecDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,38 Prozent auf 3.954,89 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 532,200 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,353 Prozent auf 3.887,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3.901,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.977,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.883,64 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 4,76 Prozent nach oben. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Stand von 3.711,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, stand der TecDAX noch bei 3.721,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der TecDAX auf 3.870,38 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,12 Prozent. Bei 3.977,58 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 10,27 Prozent auf 87,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,26 Prozent auf 184,00 EUR), Siltronic (+ 5,26 Prozent auf 89,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,14 Prozent auf 92,10 EUR) und Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Nordex (-2,09 Prozent auf 43,14 EUR), IONOS (-1,98 Prozent auf 28,74 EUR), ATOSS Software (-1,47 Prozent auf 80,30 EUR) und Nemetschek SE (-1,06 Prozent auf 65,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.616.423 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 172,635 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
18.05.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.05.2026SAP SE BuyDeutsche Bank AG
15.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
14.05.2026SAP SE BuyUBS AG
14.05.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.05.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen