XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX schlussendlich steigen

TecDAX im Blick

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,38 Prozent auf 3.954,89 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 532,200 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,353 Prozent auf 3.887,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3.901,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.977,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.883,64 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 4,76 Prozent nach oben. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Stand von 3.711,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, stand der TecDAX noch bei 3.721,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der TecDAX auf 3.870,38 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,12 Prozent. Bei 3.977,58 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 10,27 Prozent auf 87,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,26 Prozent auf 184,00 EUR), Siltronic (+ 5,26 Prozent auf 89,00 EUR), Drägerwerk (+ 5,14 Prozent auf 92,10 EUR) und Infineon (+ 5,11 Prozent auf 67,94 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), Nordex (-2,09 Prozent auf 43,14 EUR), IONOS (-1,98 Prozent auf 28,74 EUR), ATOSS Software (-1,47 Prozent auf 80,30 EUR) und Nemetschek SE (-1,06 Prozent auf 65,20 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.616.423 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 172,635 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net