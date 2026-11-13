XETRA-Handel: DAX am Mittag auf grünem Terrain

DAX-Kursverlauf

13.11.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der DAX am Mittag.

Am Freitag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 26.819,19 Punkte aufwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,205 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,280 Prozent auf 26.697,03 Punkte an der Kurstafel, nach 26.771,88 Punkten am Vortag.

Bei 26.832,82 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26.678,35 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, betrug der DAX-Kurs 25.259,90 Punkte. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26.299,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der DAX mit 24.041,62 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,29 Prozent aufwärts. Bei 27.001,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Brenntag SE (+ 2,19 Prozent auf 58,70 EUR), EON SE (+ 1,46 Prozent auf 19,43 EUR), Hannover Rück (+ 1,28 Prozent auf 300,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,23 Prozent auf 593,00 EUR) und GEA (+ 1,21 Prozent auf 70,85 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Vonovia SE (-1,06 Prozent auf 16,74 EUR), Siemens (-0,96 Prozent auf 279,00 EUR), HOCHTIEF (-0,94 Prozent auf 379,00 EUR) und MTU Aero Engines (-0,87 Prozent auf 354,30 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1.430.612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,161 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net