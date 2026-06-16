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DAX im Fokus

XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag im Minus

17.06.26 12:25 Uhr
XETRA-Handel DAX am Mittwochmittag im Minus | finanzen.net

So bewegt sich der DAX am Mittag.

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Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,05 Prozent auf 24.897,24 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,052 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,375 Prozent auf 24.816,96 Punkte an der Kurstafel, nach 24.910,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24.915,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.763,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0,683 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der DAX bei 23.950,57 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 23.730,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der DAX einen Wert von 23.434,65 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,46 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,33 Prozent auf 24,80 EUR), Bayer (+ 3,17 Prozent auf 37,15 EUR), Commerzbank (+ 2,42 Prozent auf 37,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,93 Prozent auf 187,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,72 Prozent auf 30,72 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil BMW (-7,07 Prozent auf 63,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,43 Prozent auf 47,21 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,32 Prozent auf 87,58 EUR), Porsche Automobil (-1,79 Prozent auf 30,64 EUR) und Brenntag SE (-1,71 Prozent auf 54,12 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BMW-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2.256.334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,078 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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