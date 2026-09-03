XETRA-Handel: DAX bewegt schlussendlich im Plus

XETRA-Handel im Fokus

04.09.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der DAX am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich ging der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 26.048,38 Punkten aus dem Freitagshandel. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,153 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,067 Prozent auf 25.985,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26.003,32 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 25.958,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.167,93 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,57 Prozent abwärts. Der DAX wurde vor einem Monat, am 04.08.2026, mit 26.202,35 Punkten bewertet. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 24.944,95 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 23.770,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,47 Prozent auf 81,30 EUR), Zalando (+ 3,02 Prozent auf 23,51 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 56,86 EUR), Continental (+ 1,91 Prozent auf 71,56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,83 Prozent auf 166,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1.034,00 EUR), Scout24 (-2,12 Prozent auf 76,10 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 135,85 EUR), Fresenius SE (-1,35 Prozent auf 43,63 EUR) und Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 28,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4.841.849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 209,418 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net