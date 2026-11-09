XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Marktbericht

09.11.26 09:27 Uhr

Der DAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 25.847,05 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,020 Prozent schwächer bei 25.815,30 Punkten, nach 25.820,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.793,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.861,30 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.10.2026, stand der DAX noch bei 25.087,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der DAX bei 26.319,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23.569,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.692,90 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 2,59 Prozent auf 39,20 EUR), SAP SE (+ 1,78 Prozent auf 214,50 EUR), Scout24 (+ 1,12) Prozent auf 90,10 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 46,25 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 31,82 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen HOCHTIEF (-5,25 Prozent auf 346,40 EUR), Rheinmetall (-2,35 Prozent auf 793,60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,13 Prozent auf 41,33 EUR), adidas (-1,43 Prozent auf 172,05 EUR) und Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 427.940 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net