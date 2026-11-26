Index-Bewegung

Am vierten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,87 Prozent fester bei 25.164,93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,075 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 1,83 Prozent höher bei 25.153,11 Punkten, nach 24.702,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.256,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.114,25 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, lag der DAX noch bei 25.410,84 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 26.285,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23.726,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,55 Prozent zu Buche. Bei 27.001,67 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 4,55 Prozent auf 117,58 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 42,66 EUR), Rheinmetall (+ 3,98 Prozent auf 765,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,65 Prozent auf 67,62 EUR) und HOCHTIEF (+ 3,50 Prozent auf 337,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Commerzbank (-2,43 Prozent auf 33,34 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,21 Prozent auf 38,30 EUR), QIAGEN (+ 0,02 Prozent auf 45,08 EUR), Hannover Rück (+ 0,14 Prozent auf 295,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 587,20 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.470.792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214,599 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net