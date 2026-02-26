XETRA-Handel DAX gibt nach

DAX-Performance

Der DAX verliert am Freitag an Wert.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 25.227,49 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,158 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,021 Prozent auf 25.294,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25.289,02 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.405,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25.209,64 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,450 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der DAX mit 24.894,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wurde der DAX mit 23.767,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der DAX einen Wert von 22.550,89 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,80 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 24.266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,80 Prozent auf 34,16 EUR), Scout24 (+ 3,12 Prozent auf 71,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,38 Prozent auf 231,90 EUR), RWE (+ 1,60 Prozent auf 54,74 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,57 Prozent auf 557,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-3,39 Prozent auf 45,19 EUR), Commerzbank (-2,70 Prozent auf 35,01 EUR), adidas (-2,65 Prozent auf 158,20 EUR), BASF (-2,58 Prozent auf 48,38 EUR) und SAP SE (-2,02 Prozent auf 168,74 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5.868.775 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 190,462 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net