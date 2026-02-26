DAX25.219 -0,3%Est506.122 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -1,0%Nas22.672 -0,9%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl72,70 +2,5%Gold5.223 +0,8%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
DAX-Performance

XETRA-Handel DAX gibt nach

27.02.26 15:57 Uhr
27.02.26 15:57 Uhr

XETRA-Handel DAX gibt nach

Der DAX verliert am Freitag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158,50 EUR -3,45 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
48,48 EUR -1,41 EUR -2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
35,22 EUR -0,73 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
229,90 EUR 4,30 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
34,23 EUR 1,22 EUR 3,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
45,54 EUR -1,15 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
557,00 EUR 9,00 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
36,07 EUR 0,08 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
54,78 EUR 0,88 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
169,08 EUR -4,32 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
71,65 EUR 2,80 EUR 4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
245,55 EUR -3,65 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,05 EUR 0,40 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.212,0 PKT -77,0 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 25.227,49 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,158 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,021 Prozent auf 25.294,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25.289,02 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.405,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25.209,64 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,450 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wurde der DAX mit 24.894,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wurde der DAX mit 23.767,96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wies der DAX einen Wert von 22.550,89 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,80 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 24.266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 3,80 Prozent auf 34,16 EUR), Scout24 (+ 3,12 Prozent auf 71,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,38 Prozent auf 231,90 EUR), RWE (+ 1,60 Prozent auf 54,74 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,57 Prozent auf 557,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-3,39 Prozent auf 45,19 EUR), Commerzbank (-2,70 Prozent auf 35,01 EUR), adidas (-2,65 Prozent auf 158,20 EUR), BASF (-2,58 Prozent auf 48,38 EUR) und SAP SE (-2,02 Prozent auf 168,74 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5.868.775 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 190,462 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
26.02.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
26.02.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
26.02.2026Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
26.02.2026Deutsche Telekom BuyGoldman Sachs Group Inc.
