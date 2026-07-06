XETRA-Handel DAX gibt nach

Marktbericht

12:25

Anleger in Frankfurt treten am Dienstagmittag den Rückzug an.

Um 12:09 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 25.699,53 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,151 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,184 Prozent schwächer bei 25.770,45 Punkten, nach 25.817,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.686,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.811,97 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.759,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 22.921,59 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 24.073,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,73 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Beiersdorf (+ 2,96 Prozent auf 77,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,68 Prozent auf 509,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,55) Prozent auf 42,24 EUR), SAP SE (+ 2,53 Prozent auf 143,60 EUR) und BMW (+ 2,00 Prozent auf 61,32 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-6,55 Prozent auf 159,28 EUR), Infineon (-6,07 Prozent auf 72,52 EUR), HOCHTIEF (-2,81 Prozent auf 483,40 EUR), Siemens (-2,47 Prozent auf 274,65 EUR) und RWE (-1,46 Prozent auf 56,64 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.878.309 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 216,559 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net