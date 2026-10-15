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Kursverlauf

XETRA-Handel DAX gibt nach

XETRA-Handel DAX gibt nach

Der DAX zeigt sich am Donnerstag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
156.70 EUR 2.45 EUR 1.59 %
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Brenntag SE
64.36 EUR 0.48 EUR 0.75 %
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Deutsche Telekom AG
25.99 EUR 0.65 EUR 2.57 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.08 EUR 1.58 EUR 4.21 %
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HOCHTIEF AG
372.60 EUR -9.40 EUR -2.46 %
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Infineon AG
50.90 EUR -3.81 EUR -6.96 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.06 EUR 0.56 EUR 1.43 %
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Rheinmetall AG
1,007.60 EUR 25.70 EUR 2.62 %
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SAP SE
199.04 EUR 2.10 EUR 1.07 %
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Scout24
73.45 EUR -1.40 EUR -1.87 %
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Siemens AG
268.95 EUR -5.40 EUR -1.97 %
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Siemens Energy AG
127.06 EUR -8.22 EUR -6.08 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.64 EUR -0.38 EUR -0.57 %
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Zalando
23.70 EUR -0.12 EUR -0.50 %
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Indizes
DAX 40
25,185.85 EUR -112.76 EUR -0.45 %
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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 25.181,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,607 Prozent leichter bei 25.145,07 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25.298,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.133,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.310,91 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,103 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.402,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der DAX mit 24.999,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.181,37 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,61 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Scout24 (+ 3,93 Prozent auf 76,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 39,22 EUR), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1.004,20 EUR) und Zalando (+ 1,88 Prozent auf 24,41 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Infineon (-7,86 Prozent auf 51,00 EUR), Siemens Energy (-6,51 Prozent auf 126,48 EUR), Siemens (-2,87 Prozent auf 267,15 EUR), HOCHTIEF (-2,36 Prozent auf 373,00 EUR) und Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 63,46 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3.649.068 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,12 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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