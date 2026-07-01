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XETRA-Handel: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu

02.07.26 09:27 Uhr
XETRA-Handel: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu | finanzen.net

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

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Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 25.046,17 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,088 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,061 Prozent schwächer bei 25.025,13 Punkten in den Handel, nach 25.040,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.051,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.994,64 Zählern.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 1,30 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.06.2026, den Stand von 25.124,17 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 23.168,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.790,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,07 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 2,60 Prozent auf 74,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 71,68 EUR), Deutsche Bank (+ 2,30 Prozent auf 30,43 EUR), Bayer (+ 2,00 Prozent auf 49,98 EUR) und Beiersdorf (+ 1,84 Prozent auf 77,68 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 158,94 EUR), HOCHTIEF (-1,97 Prozent auf 486,60 EUR), Infineon (-1,95 Prozent auf 76,38 EUR), Siemens Healthineers (-1,39 Prozent auf 34,00 EUR) und Siemens (-1,28 Prozent auf 269,95 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 991.150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,311 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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