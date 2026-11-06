XETRA-Handel DAX mit Abgaben

DAX-Performance

06.11.26 12:25 Uhr

Der DAX notiert derzeit im negativen Bereich.

Um 12:08 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 2,30 Prozent auf 25.719,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,195 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,54 Prozent auf 25.919,48 Punkte an der Kurstafel, nach 26.325,01 Punkten am Vortag.

Bei 26.061,64 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.719,41 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,323 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 25.449,19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, betrug der DAX-Kurs 26.140,13 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.734,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,81 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.692,90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2,17 Prozent auf 46,95 EUR), Siemens Energy (+ 0,81 Prozent auf 114,76 EUR), HOCHTIEF (+ 0,12 Prozent auf 346,80 EUR), RWE (+ 0,11 Prozent auf 57,12 EUR) und QIAGEN (-0,02 Prozent auf 45,26 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-4,88 Prozent auf 27,09 EUR), Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 803,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,34 Prozent auf 57,76 EUR), Bayer (-3,95 Prozent auf 54,00 EUR) und Hannover Rück (-3,92 Prozent auf 294,40 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.770.631 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 241,943 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net