XETRA-Handel: DAX mittags mit Zuschlägen

XETRA-Handel im Blick

Beim DAX stehen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Am Montag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 25.829,63 Punkte nach oben. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,151 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,126 Prozent höher bei 25.811,90 Punkten, nach 25.779,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25.900,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.758,03 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der DAX-Kurs 24.759,05 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der DAX bei 23.168,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 23.787,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,26 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 2,81 Prozent auf 75,05 EUR), Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 254,80 EUR), SAP SE (+ 1,93 Prozent auf 142,34 EUR), Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 1.111,80 EUR) und Fresenius SE (+ 1,53 Prozent auf 43,08 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil HOCHTIEF (-2,40 Prozent auf 488,00 EUR), Continental (-1,82 Prozent auf 74,60 EUR), Infineon (-1,68 Prozent auf 76,08 EUR), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 166,24 EUR) und Siemens (-1,00 Prozent auf 281,25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1.359.004 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,559 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Mit 7,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net