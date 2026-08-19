DAX 25.959 -0,5%ESt50 6.423 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,27 +3,3%Nas 26.136 -0,7%Bitcoin 61.492 +3,7%Euro 1,1674 -0,0%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.491 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX-Marktbericht

XETRA-Handel DAX nachmittags schwächer

XETRA-Handel DAX nachmittags schwächer

Der DAX notiert am Nachmittag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149.40 EUR -6.75 EUR -4.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BASF
51.07 EUR -0.44 EUR -0.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
59.82 EUR -1.20 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
67.78 EUR 0.34 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
17.53 EUR 0.12 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
157.90 EUR 0.10 EUR 0.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
55.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
360.10 EUR -5.60 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
38.30 EUR 1.88 EUR 5.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
185.18 EUR 0.48 EUR 0.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
76.95 EUR 0.50 EUR 0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
88.56 EUR 2.16 EUR 2.5 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
74.86 EUR -0.56 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25,957.21 EUR -134.12 EUR -0.51 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 25.957,62 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,175 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,155 Prozent leichter bei 26.050,95 Punkten, nach 26.091,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26.062,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.914,11 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 2,01 Prozent zurück. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 24.846,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der DAX noch bei 24.737,24 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24.276,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,78 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 1,46 Prozent auf 38,14 EUR), EON SE (+ 1,41 Prozent auf 17,62 EUR), Symrise (+ 0,85 Prozent auf 88,30 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,79 Prozent auf 159,05 EUR) und Continental (+ 0,77 Prozent auf 67,66 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil adidas (-3,18 Prozent auf 150,95 EUR), Brenntag SE (-2,92 Prozent auf 59,88 EUR), Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 360,90 EUR) und BASF (-1,35 Prozent auf 51,09 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2.309.384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 210,642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.