XETRA-Handel DAX nachmittags schwächer

DAX-Marktbericht

20.08.26 15:57 Uhr

Der DAX notiert am Nachmittag im negativen Bereich.

Um 15:41 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,51 Prozent auf 25.957,62 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,175 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,155 Prozent leichter bei 26.050,95 Punkten, nach 26.091,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26.062,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.914,11 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 2,01 Prozent zurück. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 24.846,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der DAX noch bei 24.737,24 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24.276,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,78 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 1,46 Prozent auf 38,14 EUR), EON SE (+ 1,41 Prozent auf 17,62 EUR), Symrise (+ 0,85 Prozent auf 88,30 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,79 Prozent auf 159,05 EUR) und Continental (+ 0,77 Prozent auf 67,66 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil adidas (-3,18 Prozent auf 150,95 EUR), Brenntag SE (-2,92 Prozent auf 59,88 EUR), Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR), MTU Aero Engines (-1,37 Prozent auf 360,90 EUR) und BASF (-1,35 Prozent auf 51,09 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2.309.384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 210,642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net