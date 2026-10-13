XETRA-Handel: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Index-Performance im Fokus

13.10.26 15:57 Uhr

Der DAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent höher bei 25.353,16 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,154 Prozent stärker bei 25.316,71 Punkten, nach 25.277,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.270,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.453,29 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.568,56 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Wert von 25.114,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24.387,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26.618,74 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 3,07 Prozent auf 96,12 EUR), BMW (+ 2,22 Prozent auf 54,24 EUR), Brenntag SE (+ 2,17 Prozent auf 63,18 EUR), Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR) und Commerzbank (+ 2,02 Prozent auf 38,89 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,48 Prozent auf 55,80 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 144,74 EUR), HOCHTIEF (-0,86 Prozent auf 391,00 EUR), Airbus SE (-0,54 Prozent auf 187,14 EUR) und EON SE (-0,40 Prozent auf 17,27 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3.508.336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net