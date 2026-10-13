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Index-Performance im Fokus

XETRA-Handel: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus

XETRA-Handel: DAX notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Der DAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.00 EUR 2.30 EUR 1.54 %
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Airbus SE
186.64 EUR -1.78 EUR -0.94 %
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BMW AG
54.34 EUR 1.08 EUR 2.03 %
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Brenntag SE
61.68 EUR -0.26 EUR -0.42 %
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Commerzbank
38.57 EUR 0.17 EUR 0.44 %
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Continental AG
70.04 EUR 1.04 EUR 1.51 %
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Deutsche Telekom AG
25.22 EUR 0.23 EUR 0.92 %
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E.ON SE
17.20 EUR -0.09 EUR -0.52 %
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HOCHTIEF AG
387.40 EUR -2.60 EUR -0.67 %
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Infineon AG
55.68 EUR -1.72 EUR -3.00 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.80 EUR 0.45 EUR 1.14 %
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SAP SE
196.64 EUR 1.70 EUR 0.87 %
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Siemens Energy AG
144.20 EUR -2.62 EUR -1.78 %
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Symrise AG
96.50 EUR 4.62 EUR 5.03 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.90 EUR 0.42 EUR 0.61 %
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Indizes
DAX 40
25,259.65 EUR -18.03 EUR -0.07 %
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Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent höher bei 25.353,16 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,082 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,154 Prozent stärker bei 25.316,71 Punkten, nach 25.277,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.270,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.453,29 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.568,56 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Wert von 25.114,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24.387,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,32 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26.618,74 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 3,07 Prozent auf 96,12 EUR), BMW (+ 2,22 Prozent auf 54,24 EUR), Brenntag SE (+ 2,17 Prozent auf 63,18 EUR), Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR) und Commerzbank (+ 2,02 Prozent auf 38,89 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,48 Prozent auf 55,80 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 144,74 EUR), HOCHTIEF (-0,86 Prozent auf 391,00 EUR), Airbus SE (-0,54 Prozent auf 187,14 EUR) und EON SE (-0,40 Prozent auf 17,27 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3.508.336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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