XETRA-Handel im Blick

DAX-Handel am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch geht es im DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 25.885,66 Punkte abwärts. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,199 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,143 Prozent fester bei 26.082,63 Punkten, nach 26.045,37 Punkten am Vortag.

Bei 25.863,03 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.139,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,31 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 25.622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der DAX 26.128,36 Punkte auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 23.180,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,49 Prozent nach oben. Bei 27.001,67 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 128,30 EUR), Vonovia SE (+ 2,17 Prozent auf 17,18 EUR), Infineon (+ 1,39) Prozent auf 49,36 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,21 Prozent auf 352,00 EUR) und Zalando (+ 1,13 Prozent auf 28,66 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil SAP SE (-2,70 Prozent auf 196,06 EUR), Deutsche Bank (-2,47 Prozent auf 30,18 EUR), Commerzbank (-2,23 Prozent auf 38,19 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,53 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,74 Prozent auf 39,02 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.182.250 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentaldaten

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net