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Marktbericht

XETRA-Handel DAX schwächelt letztendlich

XETRA-Handel DAX schwächelt letztendlich

So performte der DAX zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Infineon AG
56.81 EUR -1.44 EUR -2.47 %
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MTU Aero Engines AG
342.60 EUR -9.40 EUR -2.67 %
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QIAGEN N.V.
36.32 EUR -0.27 EUR -0.74 %
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Rheinmetall AG
1,011.80 EUR -37.80 EUR -3.60 %
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RWE AG St.
60.16 EUR 1.16 EUR 1.97 %
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SAP SE
181.42 EUR 0.42 EUR 0.23 %
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Siemens AG
264.65 EUR -7.15 EUR -2.63 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Indizes
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Am Mittwoch bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsende 1,74 Prozent tiefer bei 25.554,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,168 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,525 Prozent auf 25.870,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26.007,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25.909,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.512,39 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,86 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der DAX einen Wert von 26.319,45 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 24.433,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, notierte der DAX bei 23.718,45 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,14 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell RWE (+ 1,69 Prozent auf 60,26 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), QIAGEN (+ 0,41 Prozent auf 36,62 EUR), EON SE (-0,23 Prozent auf 17,61 EUR) und Bayer (-0,30 Prozent auf 49,26 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1.012,40 EUR), MTU Aero Engines (-3,18 Prozent auf 343,70 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 264,40 EUR), Heidelberg Materials (-2,84 Prozent auf 157,35 EUR) und Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5.675.864 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,988 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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