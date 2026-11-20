Kursentwicklung

Der DAX verliert heute an Wert.

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,89 Prozent auf 24.983,49 Punkte an der DAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,130 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,09 Prozent auf 25.187,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25.463,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.194,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.815,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 6,68 Prozent abwärts. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 25.304,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der DAX einen Wert von 25.983,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23.278,85 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,81 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,75 Prozent auf 37,73 EUR), Hannover Rück (+ 1,59 Prozent auf 293,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 26,32 EUR), Vonovia SE (+ 1,04 Prozent auf 16,98 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 578,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Scout24 (-6,61 Prozent auf 82,00 EUR), Infineon (-6,47 Prozent auf 46,15 EUR), Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 119,66 EUR), Siemens (-3,71 Prozent auf 257,00 EUR) und Airbus SE (-2,90 Prozent auf 192,48 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4.947.101 Aktien gehandelt. Mit 218,935 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net