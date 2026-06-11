XETRA-Handel: DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester

Index-Performance im Fokus

Der DAX verzeichnete schlussendlich Kursanstiege.

Am Freitag notierte der DAX via XETRA zum Handelsende 1,66 Prozent höher bei 24.612,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,003 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,40 Prozent auf 24.549,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24.209,71 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.421,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 24.753,89 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,676 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 12.05.2026, den Wert von 23.954,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wurde der DAX auf 23.589,65 Punkte taxiert. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.06.2025, den Stand von 23.771,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,298 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 6,60 Prozent auf 28,74 EUR), Heidelberg Materials (+ 5,14 Prozent auf 182,15 EUR), Siemens Energy (+ 4,48 Prozent auf 153,58 EUR), Infineon (+ 3,89 Prozent auf 80,06 EUR) und Continental (+ 3,64 Prozent auf 72,30 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Zalando (-1,87 Prozent auf 24,63 EUR), Merck (-1,59 Prozent auf 133,25 EUR), Hannover Rück (-1,21 Prozent auf 228,20 EUR), Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1.205,60 EUR) und Symrise (-1,01 Prozent auf 82,20 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8.297.011 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 196,969 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,63 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net