XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

DAX-Performance im Fokus

22.10.26 09:27 Uhr

Der DAX gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,88 Prozent leichter bei 25.418,62 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,107 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,574 Prozent auf 25.497,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25.645,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.414,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.497,94 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,478 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 25.578,85 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 25.155,41 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Wert von 24.151,13 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,58 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 5,20 Prozent auf 45,05 EUR), SAP SE (+ 1,10 Prozent auf 210,95 EUR), Beiersdorf (+ 1,08 Prozent auf 82,06 EUR), Symrise (+ 0,79 Prozent auf 101,80 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,68 Prozent auf 310,10 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-3,19 Prozent auf 129,38 EUR), Deutsche Bank (-2,67 Prozent auf 28,05 EUR), Infineon (-2,62 Prozent auf 51,70 EUR), Siemens (-2,44 Prozent auf 260,25 EUR) und Commerzbank (-2,25 Prozent auf 36,45 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 491.421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 232,629 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mit 7,63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net