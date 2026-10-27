XETRA-Handel: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

DAX-Entwicklung

27.10.26 17:57 Uhr

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,77 Prozent auf 25.606,65 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,161 Prozent auf 25.369,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25.410,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.647,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.340,21 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der DAX bei 25.408,64 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 25.361,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24.308,78 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,35 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 4,76 Prozent auf 52,59 EUR), Siemens Energy (+ 4,40 Prozent auf 128,58 EUR), HOCHTIEF (+ 2,75 Prozent auf 381,20 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 266,20 EUR) und RWE (+ 1,52 Prozent auf 57,56 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,86 Prozent auf 39,78 EUR), Beiersdorf (-3,30 Prozent auf 80,34 EUR), BMW (-1,77 Prozent auf 56,72 EUR), adidas (-1,50 Prozent auf 157,45 EUR) und Daimler Truck (-1,49 Prozent auf 40,24 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7.178.210 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 239,629 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net