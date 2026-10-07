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Kursentwicklung

XETRA-Handel LUS-DAX am Mittwochmittag im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX am Mittwochmittag im Minus

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
76.74 EUR 0.64 EUR 0.84 %
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BMW AG
53.80 EUR -0.54 EUR -0.99 %
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Deutsche Bank AG
29.96 EUR -1.26 EUR -4.04 %
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Henkel KGaA Vz.
74.12 EUR 1.12 EUR 1.53 %
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Infineon AG
61.34 EUR -2.70 EUR -4.22 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.96 EUR -0.60 EUR -1.47 %
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MTU Aero Engines AG
358.00 EUR -6.90 EUR -1.89 %
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SAP SE
188.06 EUR 0.96 EUR 0.51 %
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Scout24
69.35 EUR 1.55 EUR 2.29 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.02 EUR 1.30 EUR 1.89 %
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Zalando
22.74 EUR 0.58 EUR 2.62 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,135.00 EUR -225.00 EUR -0.89 %
News | Analysen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,91 Prozent tiefer bei 25.129,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.112,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.353,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.005,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.463,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 24.382,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,29 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 1,79 Prozent auf 22,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,36 Prozent auf 69,82 EUR), Scout24 (+ 1,18 Prozent auf 68,35 EUR), Beiersdorf (+ 1,02 Prozent auf 77,22 EUR) und Henkel vz (+ 0,85 Prozent auf 73,94 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-5,32 Prozent auf 61,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,22 Prozent auf 39,39 EUR), Deutsche Bank (-3,06 Prozent auf 30,45 EUR), MTU Aero Engines (-2,24 Prozent auf 357,50 EUR) und BMW (-2,20 Prozent auf 53,44 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.741.765 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 213,573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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