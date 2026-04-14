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LUS-DAX im Fokus

XETRA-Handel: LUS-DAX am Nachmittag stärker

15.04.26 15:57 Uhr
XETRA-Handel: LUS-DAX am Nachmittag stärker | finanzen.net

Am Mittwochnachmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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Um 15:54 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 24.085,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 23.980,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.115,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 23.302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.250,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 21.247,00 Punkten gehandelt.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,96 Prozent ein. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 146,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,14 Prozent auf 1.518,40 EUR), Bayer (+ 1,82 Prozent auf 41,35 EUR), Zalando (+ 1,53 Prozent auf 22,51 EUR) und Brenntag SE (+ 1,34 Prozent auf 57,40 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,84 Prozent auf 38,92 EUR), Daimler Truck (-1,66 Prozent auf 42,60 EUR), Continental (-1,48 Prozent auf 63,98 EUR), BASF (-1,40 Prozent auf 52,98 EUR) und GEA (-1,21 Prozent auf 61,40 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.403.490 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 174,330 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,10 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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