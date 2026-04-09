XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

LUS-DAX-Kursentwicklung

Der LUS-DAX im Performance-Check.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,17 Prozent auf 23.841,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 23.800,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23.926,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 23.815,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 25.279,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 20.694,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,95 Prozent abwärts. Bei 25.509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 1,04 Prozent auf 42,83 EUR), Symrise (+ 0,97 Prozent auf 73,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,95 Prozent auf 40,42 EUR), adidas (+ 0,88 Prozent auf 138,20 EUR) und SAP SE (+ 0,73 Prozent auf 140,52 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil RWE (-0,95 Prozent auf 58,36 EUR), Commerzbank (-0,85 Prozent auf 33,82 EUR), EON SE (-0,76 Prozent auf 19,68 EUR), Bayer (-0,72 Prozent auf 40,16 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 88,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 206.276 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 176,464 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net