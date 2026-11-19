LUS-DAX im Fokus

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Donnerstag legt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,56 Prozent auf 25.886,00 Punkte zu.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.918,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.800,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 25.213,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 26.091,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.315,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,37 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,24 Prozent auf 130,76 EUR), Infineon (+ 2,84 Prozent auf 50,60 EUR), Airbus SE (+ 1,56 Prozent auf 200,95 EUR), HOCHTIEF (+ 1,56 Prozent auf 365,40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,55 Prozent auf 354,10 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 38,06 EUR), Henkel vz (-1,16 Prozent auf 86,84 EUR), Fresenius SE (-0,88 Prozent auf 52,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,86 Prozent auf 38,63 EUR) und BMW (-0,65 Prozent auf 54,64 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 341.181 Aktien gehandelt. Mit 227,492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net