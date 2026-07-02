XETRA-Handel: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Index-Bewegung

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX heute erneut ins Plus.

Um 09:25 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,58 Prozent auf 25.752,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.670,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.822,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, einen Stand von 24.685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 23.213,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.909,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,83 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.822,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell GEA (+ 2,18 Prozent auf 63,20 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 77,95 EUR), EON SE (+ 2,07 Prozent auf 18,75 EUR), Airbus SE (+ 2,01 Prozent auf 208,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,94 Prozent auf 175,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1.101,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,80 Prozent auf 40,82 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 140,74 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 34,76 EUR) und Scout24 (-0,54 Prozent auf 74,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 418.297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 208,441 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net