DAX24.665 -0,9%Est506.206 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 +0,3%Nas25.669 +0,3%Bitcoin54.046 -1,8%Euro1,1341 -0,4%Öl73,68 -4,3%Gold4.024 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX in Rot -- Dow fester -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD, Arm, Intel im Fokus
Top News
SpaceX-Aktie nach dem IPO kaufen? Diese drei Buffett-Lehren könnten Anleger vor Fehlern bewahren SpaceX-Aktie nach dem IPO kaufen? Diese drei Buffett-Lehren könnten Anleger vor Fehlern bewahren
QUALCOMM-Aktie greift nach KI-Software: Was der Modular-Deal für Anleger bedeutet QUALCOMM-Aktie greift nach KI-Software: Was der Modular-Deal für Anleger bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
XETRA-Handel im Fokus

XETRA-Handel LUS-DAX fällt nachmittags zurück

24.06.26 15:57 Uhr
XETRA-Handel LUS-DAX fällt nachmittags zurück | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
40,20 EUR 1,55 EUR 4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
72,90 EUR 1,26 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,36 EUR -0,19 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
78,84 EUR -2,07 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
44,75 EUR -0,78 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
354,70 EUR 17,00 EUR 5,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
34,04 EUR 1,47 EUR 4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
940,00 EUR -230,60 EUR -19,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
54,08 EUR -1,58 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
267,40 EUR -4,85 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
158,82 EUR -3,52 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
87,70 EUR 1,28 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
77,20 EUR -0,86 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.652,0 PKT -270,0 PKT -1,08%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 1,06 Prozent schwächer bei 24.659,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24.589,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24.939,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.778,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 22.871,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.697,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,379 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,00 Prozent auf 34,24 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,35 Prozent auf 352,50 EUR), Bayer (+ 3,55 Prozent auf 39,97 EUR), Beiersdorf (+ 3,42 Prozent auf 73,70 EUR) und Symrise (+ 3,08 Prozent auf 89,12 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-18,76 Prozent auf 947,70 EUR), Infineon (-3,10 Prozent auf 78,06 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 157,60 EUR), RWE (-2,41 Prozent auf 54,30 EUR) und Siemens (-2,04 Prozent auf 266,70 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.056.248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 212,672 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:51Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:51Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen