XETRA-Handel LUS-DAX fällt nachmittags zurück

XETRA-Handel im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochnachmittag.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 1,06 Prozent schwächer bei 24.659,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 24.589,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24.939,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.778,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wurde der LUS-DAX mit 22.871,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.697,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,379 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,00 Prozent auf 34,24 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,35 Prozent auf 352,50 EUR), Bayer (+ 3,55 Prozent auf 39,97 EUR), Beiersdorf (+ 3,42 Prozent auf 73,70 EUR) und Symrise (+ 3,08 Prozent auf 89,12 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-18,76 Prozent auf 947,70 EUR), Infineon (-3,10 Prozent auf 78,06 EUR), Siemens Energy (-3,02 Prozent auf 157,60 EUR), RWE (-2,41 Prozent auf 54,30 EUR) und Siemens (-2,04 Prozent auf 266,70 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.056.248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 212,672 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net