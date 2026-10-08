XETRA-Handel LUS-DAX fällt nachmittags zurück

LUS-DAX im Blick

08.10.26 15:57 Uhr

Der LUS-DAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,67 Prozent tiefer bei 24.946,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.791,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.115,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 25.868,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 24.968,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.635,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,55 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit BASF (+ 1,11 Prozent auf 51,75 EUR), Scout24 (+ 1,01 Prozent auf 69,85 EUR), Hannover Rück (+ 0,76 Prozent auf 264,00 EUR), Rheinmetall (+ 0,71 Prozent auf 932,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,54 Prozent auf 519,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Volkswagen (VW) vz (-3,90 Prozent auf 67,02 EUR), Fresenius SE (-3,75 Prozent auf 41,66 EUR), QIAGEN (-3,43 Prozent auf 39,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,67 Prozent auf 36,42 EUR) und BMW (-2,31 Prozent auf 52,42 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.196.962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 217,682 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net