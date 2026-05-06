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Index-Performance im Blick

XETRA-Handel LUS-DAX in Rot

07.05.26 12:25 Uhr
XETRA-Handel LUS-DAX in Rot | finanzen.net

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagmittag mit negativem Vorzeichen.

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Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA um 0,26 Prozent auf 24.889,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.018,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.847,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 23.228,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 24.775,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, lag der LUS-DAX bei 23.182,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 5,09 Prozent auf 66,54 EUR), Infineon (+ 3,53 Prozent auf 61,32 EUR), Continental (+ 2,83 Prozent auf 69,84 EUR), BMW (+ 2,06 Prozent auf 83,08 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,65 Prozent auf 36,42 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Hannover Rück (-5,53 Prozent auf 246,00 EUR), Siemens Healthineers (-4,86 Prozent auf 33,88 EUR), Daimler Truck (-3,26 Prozent auf 42,44 EUR), Bayer (-2,73 Prozent auf 37,46 EUR) und Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 1.403,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.402.590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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