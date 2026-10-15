XETRA-Handel LUS-DAX in Rot
Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 15:54 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 25.197,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.306,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.121,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.444,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 24.992,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24.134,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 5,08 Prozent auf 77,55 EUR), Zalando (+ 3,34 Prozent auf 24,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,28 Prozent auf 26,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,62 Prozent auf 547,40 EUR) und Symrise (+ 2,60 Prozent auf 99,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-8,47 Prozent auf 50,66 EUR), Siemens Energy (-4,52 Prozent auf 129,16 EUR), HOCHTIEF (-4,24 Prozent auf 365,80 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR) und RWE (-2,68 Prozent auf 57,42 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.793.720 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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