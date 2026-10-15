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Index-Performance im Blick

XETRA-Handel LUS-DAX in Rot

XETRA-Handel LUS-DAX in Rot

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.96 EUR 0.62 EUR 2.45 %
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Henkel KGaA Vz.
76.88 EUR 0.20 EUR 0.26 %
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HOCHTIEF AG
359.80 EUR -22.20 EUR -5.81 %
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Infineon AG
52.06 EUR -2.65 EUR -4.84 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.85 EUR 0.35 EUR 0.89 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
546.60 EUR 14.60 EUR 2.74 %
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RWE AG St.
58.00 EUR -0.86 EUR -1.46 %
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SAP SE
202.45 EUR 5.51 EUR 2.80 %
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Scout24
78.25 EUR 3.40 EUR 4.54 %
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Siemens AG
266.65 EUR -7.70 EUR -2.81 %
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Siemens Energy AG
130.76 EUR -4.52 EUR -3.34 %
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Symrise AG
99.34 EUR 2.96 EUR 3.07 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.00 EUR -1.02 EUR -1.52 %
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Zalando
23.70 EUR -0.12 EUR -0.50 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,411.00 EUR 172.00 EUR 0.68 %
News | Analysen

Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 15:54 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 25.197,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.306,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.121,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.444,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 24.992,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24.134,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 5,08 Prozent auf 77,55 EUR), Zalando (+ 3,34 Prozent auf 24,76 EUR), Deutsche Telekom (+ 3,28 Prozent auf 26,11 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,62 Prozent auf 547,40 EUR) und Symrise (+ 2,60 Prozent auf 99,50 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-8,47 Prozent auf 50,66 EUR), Siemens Energy (-4,52 Prozent auf 129,16 EUR), HOCHTIEF (-4,24 Prozent auf 365,80 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 266,90 EUR) und RWE (-2,68 Prozent auf 57,42 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.793.720 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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