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XETRA-Handel im Fokus

XETRA-Handel LUS-DAX legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel LUS-DAX legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Am Mittwochmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
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Um 12:23 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 25.770,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25.923,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.751,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der LUS-DAX 25.715,00 Punkte auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 25.120,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23.653,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,90 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 1,18 Prozent auf 149,70 EUR), Deutsche Bank (+ 0,42 Prozent auf 34,66 EUR), Commerzbank (+ 0,35 Prozent auf 40,14 EUR), QIAGEN (+ 0,19 Prozent auf 37,43 EUR) und Siemens Energy (+ 0,17 Prozent auf 141,32 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Zalando (-4,50 Prozent auf 23,11 EUR), GEA (-3,07 Prozent auf 64,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,06 Prozent auf 74,24 EUR), Continental (-2,37 Prozent auf 69,18 EUR) und Heidelberg Materials (-2,16 Prozent auf 160,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.296.886 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,337 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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