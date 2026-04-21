XETRA-Handel: LUS-DAX mit Gewinnen

Index im Blick

In Frankfurt stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent fester bei 24.198,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.389,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.154,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 22.212,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.807,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der LUS-DAX mit 21.465,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,50 Prozent ein. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2,21 Prozent auf 48,79 EUR), Brenntag SE (+ 1,89 Prozent auf 61,52 EUR), RWE (+ 1,41 Prozent auf 59,08 EUR), Bayer (+ 1,33 Prozent auf 40,50 EUR) und Beiersdorf (+ 1,26 Prozent auf 75,64 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-3,89 Prozent auf 27,67 EUR), Commerzbank (-2,87 Prozent auf 34,91 EUR), MTU Aero Engines (-2,85 Prozent auf 303,00 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 22,75 EUR) und adidas (-1,48 Prozent auf 142,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.531.545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 184,887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net