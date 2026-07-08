XETRA-Handel LUS-DAX mittags im Minus

LUS-DAX-Entwicklung

09.07.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 24.953,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24.894,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.116,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 24.520,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Wert von 23.881,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.620,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,58 Prozent. Bei 25.906,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,17 Prozent auf 155,20 EUR), HOCHTIEF (+ 2,11 Prozent auf 464,60 EUR), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 270,85 EUR), Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 38,00 EUR) und Infineon (+ 1,35 Prozent auf 71,25 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 1.017,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), Deutsche Börse (-1,21 Prozent auf 252,20 EUR), Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 55,46 EUR) und Beiersdorf (-1,09 Prozent auf 76,28 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.563.376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 205,506 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net