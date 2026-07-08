DAX 24.928 +0,1%ESt50 6.239 +0,5%MSCI World 4.812 -0,7%Top 10 Crypto 8,21 +1,1%Nas 25.871 +0,2%Bitcoin 54.998 +0,9%Euro 1,1431 +0,1%Öl 78,3 -1,5%Gold 4.101 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
LUS-DAX-Entwicklung

XETRA-Handel LUS-DAX mittags im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX mittags im Minus

Der LUS-DAX gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
76.50 EUR -0.42 EUR -0.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
55.90 EUR 0.14 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
37.90 EUR 0.90 EUR 2.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
255.70 EUR -1.10 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
25.25 EUR -0.26 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
466.20 EUR 6.20 EUR 1.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
71.15 EUR 0.34 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,016.60 EUR -47.40 EUR -4.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
270.35 EUR 5.15 EUR 1.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
155.24 EUR 2.14 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
71.76 EUR -1.10 EUR -1.51 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24,881.50 EUR -86.50 EUR -0.35 %
News | Analysen

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,06 Prozent leichter bei 24.953,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24.894,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.116,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 24.520,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Wert von 23.881,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.620,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,58 Prozent. Bei 25.906,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,17 Prozent auf 155,20 EUR), HOCHTIEF (+ 2,11 Prozent auf 464,60 EUR), Siemens (+ 2,00 Prozent auf 270,85 EUR), Commerzbank (+ 1,58 Prozent auf 38,00 EUR) und Infineon (+ 1,35 Prozent auf 71,25 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 1.017,60 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), Deutsche Börse (-1,21 Prozent auf 252,20 EUR), Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 55,46 EUR) und Beiersdorf (-1,09 Prozent auf 76,28 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1.563.376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 205,506 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.