XETRA-Handel: LUS-DAX mittags stärker

XETRA-Handel im Fokus

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr 0,76 Prozent auf 25.065,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.114,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.869,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23.830,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 23.610,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23.576,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,03 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell GEA (+ 3,83 Prozent auf 58,25 EUR), Siemens Energy (+ 2,20 Prozent auf 159,64 EUR), Rheinmetall (+ 2,07 Prozent auf 1.174,00 EUR), QIAGEN (+ 1,86 Prozent auf 32,36 EUR) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 275,25 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-1,70 Prozent auf 88,88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,60 Prozent auf 48,59 EUR), BMW (-1,49 Prozent auf 67,32 EUR), Daimler Truck (-1,36 Prozent auf 42,12 EUR) und Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 55,28 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1.360.050 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 201,619 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,66 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net