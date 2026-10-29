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LUS-DAX-Performance im Fokus

XETRA-Handel: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus

XETRA-Handel: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus

So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
166.15 EUR 8.15 EUR 5.16 %
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Airbus SE
198.32 EUR 4.32 EUR 2.23 %
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Bayer
47.55 EUR 1.35 EUR 2.92 %
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Deutsche Bank AG
31.30 EUR 1.24 EUR 4.12 %
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GEA
68.35 EUR 0.40 EUR 0.59 %
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Henkel KGaA Vz.
79.90 EUR 2.28 EUR 2.94 %
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Infineon AG
54.21 EUR 1.39 EUR 2.63 %
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QIAGEN N.V.
45.12 EUR 0.22 EUR 0.49 %
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Rheinmetall AG
1,054.00 EUR 47.00 EUR 4.67 %
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SAP SE
208.50 EUR 6.85 EUR 3.40 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.16 EUR 1.12 EUR 1.62 %
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Vonovia SE
16.00 EUR -0.26 EUR -1.63 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,060.00 EUR 346.00 EUR 1.35 %
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Um 15:55 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,36 Prozent höher bei 26.064,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.672,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.106,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25.449,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.364,00 Punkte. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 24.125,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 4,01 Prozent auf 31,23 EUR), Rheinmetall (+ 3,91 Prozent auf 1.051,60 EUR), Bayer (+ 3,28 Prozent auf 47,54 EUR), Airbus SE (+ 3,22 Prozent auf 198,18 EUR) und adidas (+ 3,01 Prozent auf 162,80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Vonovia SE (-2,34 Prozent auf 16,09 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 209,50 EUR), GEA (-0,51 Prozent auf 68,15 EUR), QIAGEN (+ 0,06 Prozent auf 45,13 EUR) und Infineon (+ 0,32 Prozent auf 53,61 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6.602.246 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238,444 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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