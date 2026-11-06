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LUS-DAX-Entwicklung

XETRA-Handel LUS-DAX schlussendlich schwächer

XETRA-Handel LUS-DAX schlussendlich schwächer

Mit dem LUS-DAX ging es am Abend abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.93 EUR -0.39 EUR -1.48 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
57.82 EUR -1.72 EUR -2.89 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
52.13 EUR 0.69 EUR 1.34 %
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Hannover Rück
293.40 EUR -9.40 EUR -3.10 %
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Henkel KGaA Vz.
83.14 EUR -0.14 EUR -0.17 %
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HOCHTIEF AG
362.60 EUR 15.40 EUR 4.44 %
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MTU Aero Engines AG
339.70 EUR -1.60 EUR -0.47 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
568.00 EUR -23.00 EUR -3.89 %
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Rheinmetall AG
813.80 EUR -15.70 EUR -1.89 %
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RWE AG St.
57.72 EUR 0.66 EUR 1.16 %
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SAP SE
210.00 EUR -6.20 EUR -2.87 %
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Siemens AG
262.10 EUR -9.10 EUR -3.36 %
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Siemens Energy AG
117.12 EUR 3.82 EUR 3.37 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.96 EUR -1.94 EUR -2.70 %
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Vonovia SE
16.95 EUR -0.10 EUR -0.56 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,728.00 EUR -406.00 EUR -1.55 %
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Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,26 Prozent schwächer bei 25.806,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26.143,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.621,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25.360,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 26.151,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23.761,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,05 Prozent zu. Bei 26.690,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 5,54 Prozent auf 365,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 52,48 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 57,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 346,70 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Hannover Rück (-4,37 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR) und Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7.893.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 241,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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11:56 Rheinmetall Buy UBS AG
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