XETRA-Handel LUS-DAX schlussendlich schwächer

LUS-DAX-Entwicklung

06.11.26 17:57 Uhr

Mit dem LUS-DAX ging es am Abend abwärts.

Am Freitag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,26 Prozent schwächer bei 25.806,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 26.143,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.621,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25.360,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 26.151,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23.761,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,05 Prozent zu. Bei 26.690,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 5,54 Prozent auf 365,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 52,48 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 57,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 346,70 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Hannover Rück (-4,37 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR) und Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7.893.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 241,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net