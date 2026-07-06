XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

XETRA-Handel im Fokus

09:27

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 0,20 Prozent leichter bei 25.774,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25.790,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.701,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.441,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.228,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 23.957,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,92 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25.906,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 143,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,88 Prozent auf 505,20 EUR), Beiersdorf (+ 1,77 Prozent auf 76,98 EUR), BMW (+ 1,56 Prozent auf 61,06 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 41,81 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 160,48 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 74,50 EUR), HOCHTIEF (-2,25 Prozent auf 486,20 EUR), Siemens (-0,83 Prozent auf 279,25 EUR) und Rheinmetall (-0,46 Prozent auf 1.124,80 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 501.407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,559 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net