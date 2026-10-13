XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels knapp behauptet

LUS-DAX-Entwicklung

13.10.26 17:57 Uhr

In Frankfurt war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Der LUS-DAX schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 25.253,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.459,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.231,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 25.570,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.980,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 24.427,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,80 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 3,09 Prozent auf 96,14 EUR), BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,52 Prozent auf 63,40 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR) und Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), HOCHTIEF (-1,88 Prozent auf 387,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR) und Daimler Truck (-1,32 Prozent auf 40,46 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 8.509.733 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Mit 7,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net