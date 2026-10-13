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LUS-DAX-Entwicklung

XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels knapp behauptet

XETRA-Handel LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels knapp behauptet

In Frankfurt war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.00 EUR 2.30 EUR 1.54 %
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BMW AG
54.26 EUR 1.00 EUR 1.88 %
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Brenntag SE
61.68 EUR -0.26 EUR -0.42 %
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Continental AG
70.04 EUR 1.04 EUR 1.51 %
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Daimler Truck
40.82 EUR -0.19 EUR -0.46 %
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Deutsche Bank AG
29.88 EUR -0.28 EUR -0.91 %
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Deutsche Telekom AG
25.10 EUR 0.11 EUR 0.44 %
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Henkel KGaA Vz.
76.12 EUR 1.70 EUR 2.28 %
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HOCHTIEF AG
387.40 EUR -2.60 EUR -0.67 %
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Infineon AG
55.84 EUR -1.56 EUR -2.72 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.53 EUR 0.18 EUR 0.46 %
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SAP SE
196.62 EUR 1.68 EUR 0.86 %
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Siemens Energy AG
143.00 EUR -3.82 EUR -2.60 %
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Symrise AG
96.50 EUR 4.62 EUR 5.03 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.90 EUR 0.42 EUR 0.61 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,267.00 EUR 13.00 EUR 0.05 %
News | Analysen

Der LUS-DAX schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 25.253,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.459,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.231,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, mit 25.570,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.980,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Stand von 24.427,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,80 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Symrise (+ 3,09 Prozent auf 96,14 EUR), BMW (+ 2,56 Prozent auf 54,42 EUR), Brenntag SE (+ 2,52 Prozent auf 63,40 EUR), adidas (+ 2,44 Prozent auf 153,25 EUR) und Continental (+ 2,16 Prozent auf 70,08 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-2,53 Prozent auf 143,06 EUR), Infineon (-2,13 Prozent auf 56,00 EUR), HOCHTIEF (-1,88 Prozent auf 387,00 EUR), Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 29,84 EUR) und Daimler Truck (-1,32 Prozent auf 40,46 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 8.509.733 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220,983 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,18 erwartet. Mit 7,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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