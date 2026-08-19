XETRA-Handel LUS-DAX zum Start leichter

Kursentwicklung

20.08.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,36 Prozent schwächer bei 25.997,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 26.129,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.993,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.711,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.765,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.303,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,83 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.576,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 1,58 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (+ 1,51 Prozent auf 59,24 EUR), QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 38,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,20 Prozent auf 75,74 EUR) und Symrise (+ 1,10 Prozent auf 88,52 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 60,32 EUR), SAP SE (-1,58 Prozent auf 182,96 EUR), Merck (-1,45 Prozent auf 136,35 EUR), BASF (-1,43 Prozent auf 51,05 EUR) und Deutsche Telekom (-0,75 Prozent auf 28,96 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 300.725 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,642 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net