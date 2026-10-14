XETRA-Handel: MDAX am Mittag freundlich

Index-Performance im Blick

14.10.26 12:26 Uhr

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 1,11 Prozent auf 30.353,96 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 335,459 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,372 Prozent stärker bei 30.132,02 Punkten, nach 30.020,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30.388,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30.079,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,989 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 31.057,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32.100,91 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.074,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,02 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 3,55 Prozent auf 49,62 EUR), KION GROUP (+ 3,53 Prozent auf 35,51 EUR), LANXESS (+ 3,47 Prozent auf 12,54 EUR), Schaeffler (+ 3,42 Prozent auf 6,05 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,38 Prozent auf 79,50 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Lufthansa (-1,45 Prozent auf 7,09 EUR), Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), Porsche Automobil (-0,87 Prozent auf 24,95 EUR), DWS Group GmbH (-0,82 Prozent auf 66,20 EUR) und CTS Eventim (-0,49 Prozent auf 60,75 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.679.730 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,713 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Aroundtown SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.net