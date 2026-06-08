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MDAX-Kursverlauf

XETRA-Handel MDAX am Mittag in Rot

10.06.26 12:25 Uhr
XETRA-Handel MDAX am Mittag in Rot | finanzen.net

Der MDAX zeigt sich aktuell leichter.

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Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,07 Prozent tiefer bei 31.304,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 377,385 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,209 Prozent schwächer bei 31.576,34 Punkten, nach 31.642,54 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31.705,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31.274,33 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31.181,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, lag der MDAX-Kurs bei 29.723,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30.548,82 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 4,05 Prozent auf 23,10 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,61 Prozent auf 39,20 EUR), Aroundtown SA (+ 1,18 Prozent auf 2,23 EUR), TAG Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 13,03 EUR) und freenet (+ 0,95 Prozent auf 25,60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aurubis (-5,77 Prozent auf 186,30 EUR), Salzgitter (-4,75 Prozent auf 54,15 EUR), thyssenkrupp (-4,28 Prozent auf 10,41 EUR), AIXTRON SE (-3,16 Prozent auf 53,36 EUR) und Nordex (-3,10 Prozent auf 38,10 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.018.969 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 43,391 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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