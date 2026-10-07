XETRA-Handel MDAX am Mittwochmittag schwächer

MDAX-Performance im Blick

07.10.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der MDAX heute.

Am Mittwoch steht der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,63 Prozent im Minus bei 30.350,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338,079 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,619 Prozent leichter bei 30.354,11 Punkten, nach 30.543,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.596,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.311,51 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,330 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der MDAX einen Wert von 32.405,44 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 32.627,04 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 30.836,16 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,03 Prozent zurück. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AUMOVIO (+ 4,91 Prozent auf 38,45 EUR), Schaeffler (+ 3,14 Prozent auf 6,56 EUR), Porsche Automobil (+ 1,75 Prozent auf 24,94 EUR), IONOS (+ 1,73 Prozent auf 32,96 EUR) und freenet (+ 1,25 Prozent auf 22,74 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,74 Prozent auf 68,10 EUR), JENOPTIK (-5,69 Prozent auf 41,46 EUR), RENK (-3,62 Prozent auf 34,88 EUR), Elmos Semiconductor (-3,59 Prozent auf 155,60 EUR) und HENSOLDT (-3,19 Prozent auf 76,38 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.021.251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net