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Index im Fokus

XETRA-Handel: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

XETRA-Handel: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Der MDAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.44 EUR 0.08 EUR 6.13 %
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AUMOVIO
35.85 EUR -0.65 EUR -1.78 %
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Aurubis
140.90 EUR -1.20 EUR -0.84 %
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AUTO1
18.26 EUR -0.02 EUR -0.11 %
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CTS Eventim
64.85 EUR 2.50 EUR 4.01 %
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JENOPTIK AG
39.78 EUR 4.66 EUR 13.27 %
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K+S AG
12.85 EUR -0.15 EUR -1.15 %
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LEG Immobilien
47.82 EUR 0.02 EUR 0.04 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.71 EUR 1.19 EUR 2.87 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.50 EUR 0.03 EUR 0.12 %
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Sartorius AG Vz.
264.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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TAG Immobilien AG
10.80 EUR 0.07 EUR 0.65 %
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thyssenkrupp AG
14.25 EUR 0.36 EUR 2.63 %
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Indizes
MDAX
30,636.77 EUR 245.12 EUR 0.81 %
News | Analysen

Um 15:41 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,97 Prozent auf 30.686,34 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 340,514 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30.399,33 Zählern und damit 0,025 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30.391,65 Punkte).

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30.720,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30.239,19 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,480 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der MDAX auf 31.241,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der MDAX 31.812,87 Punkte auf. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 30.140,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,947 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 9,68 Prozent auf 39,42 EUR), Aroundtown SA (+ 6,67 Prozent auf 1,44 EUR), CTS Eventim (+ 5,27 Prozent auf 64,95 EUR), LEG Immobilien (+ 4,45 Prozent auf 48,36 EUR) und TAG Immobilien (+ 3,33 Prozent auf 11,16 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Sartorius vz (-1,59 Prozent auf 260,50 EUR), AUTO1 (-1,40 Prozent auf 18,33 EUR), K+S (-1,31 Prozent auf 12,83 EUR), Aurubis (-1,19 Prozent auf 140,80 EUR) und AUMOVIO (-1,10 Prozent auf 36,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.723.298 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,417 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.

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