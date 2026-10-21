XETRA-Handel: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone

Index im Fokus

21.10.26 15:57 Uhr

Der MDAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,97 Prozent auf 30.686,34 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 340,514 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30.399,33 Zählern und damit 0,025 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30.391,65 Punkte).

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30.720,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30.239,19 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,480 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der MDAX auf 31.241,96 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der MDAX 31.812,87 Punkte auf. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 30.140,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,947 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 9,68 Prozent auf 39,42 EUR), Aroundtown SA (+ 6,67 Prozent auf 1,44 EUR), CTS Eventim (+ 5,27 Prozent auf 64,95 EUR), LEG Immobilien (+ 4,45 Prozent auf 48,36 EUR) und TAG Immobilien (+ 3,33 Prozent auf 11,16 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Sartorius vz (-1,59 Prozent auf 260,50 EUR), AUTO1 (-1,40 Prozent auf 18,33 EUR), K+S (-1,31 Prozent auf 12,83 EUR), Aurubis (-1,19 Prozent auf 140,80 EUR) und AUMOVIO (-1,10 Prozent auf 36,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.723.298 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,417 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Aroundtown SA-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net