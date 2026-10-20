XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag

MDAX-Kursentwicklung

20.10.26 12:25 Uhr

Der MDAX bewegt sich am Mittag im Minus.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,49 Prozent auf 30.058,87 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 341,034 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,526 Prozent tiefer bei 30.352,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.513,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30.386,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30.015,79 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 31.083,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31.680,71 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 30.209,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 2,97 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUMOVIO (+ 1,54 Prozent auf 36,25 EUR), Sartorius vz (+ 1,04 Prozent auf 263,10 EUR), TAG Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 10,42 EUR), Porsche vz (+ 0,57 Prozent auf 42,22 EUR) und Delivery Hero (+ 0,42 Prozent auf 38,15 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Siltronic (-6,01 Prozent auf 62,55 EUR), Aurubis (-5,42 Prozent auf 141,40 EUR), DEUTZ (-5,24 Prozent auf 10,13 EUR), AIXTRON SE (-4,30 Prozent auf 31,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,21 Prozent auf 53,45 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 642.224 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,132 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net