MDAX-Kursentwicklung

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Montag tendiert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1,65 Prozent fester bei 29.214,76 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 324,962 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,265 Prozent fester bei 28.816,61 Punkten, nach 28.740,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 29.337,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.781,56 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 29.876,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der MDAX auf 32.110,41 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 28.263,82 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 5,70 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 12,88 Prozent auf 35,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,53 Prozent auf 48,48 EUR), AIXTRON SE (+ 10,44 Prozent auf 32,49 EUR), Siltronic (+ 8,92 Prozent auf 55,55 EUR) und AUTO1 (+ 8,13 Prozent auf 14,76 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Nemetschek SE (-6,38 Prozent auf 50,65 EUR), RTL (-4,87 Prozent auf 28,30 EUR), Porsche vz (-2,85 Prozent auf 42,25 EUR), K+S (-2,01 Prozent auf 12,19 EUR) und Porsche Automobil (-1,12 Prozent auf 22,03 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 3.275.732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,795 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net