MDAX-Kursentwicklung

Der MDAX gab schlussendlich nach.

Der MDAX gab im XETRA-Handel schlussendlich um 1,24 Prozent auf 30.148,54 Punkte nach. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 343,895 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,554 Prozent schwächer bei 30.359,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.528,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.391,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.060,86 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 30.656,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der MDAX auf 32.356,98 Punkte taxiert. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 29.086,93 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,68 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Evonik (+ 4,15 Prozent auf 22,08 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,59 Prozent auf 44,36 EUR), JENOPTIK (+ 0,50 Prozent auf 35,94 EUR), RENK (+ 0,43 Prozent auf 32,83 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,29 Prozent auf 31,32 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil IONOS (-5,60 Prozent auf 35,06 EUR), Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 60,95 EUR), AUTO1 (-4,72 Prozent auf 13,92 EUR), AUMOVIO (-3,86 Prozent auf 29,90 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,74 Prozent auf 108,20 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.813.000 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,114 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net