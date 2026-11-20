XETRA-Handel im Blick

Der MDAX verliert am Freitagmittag an Wert.

Um 12:08 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,40 Prozent leichter bei 29.090,75 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 335,937 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 29.361,81 Zählern und damit 0,486 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29.505,24 Punkte).

Bei 29.392,65 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 28.928,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 5,22 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der MDAX mit 30.391,65 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 31.715,53 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 28.443,45 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,10 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell freenet (+ 2,92 Prozent auf 24,64 EUR), AUTO1 (+ 2,82 Prozent auf 13,49 EUR), LEG Immobilien (+ 2,27 Prozent auf 50,50 EUR), DEUTZ (+ 1,75 Prozent auf 7,87 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 11,30 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AIXTRON SE (-9,01 Prozent auf 29,58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,39 Prozent auf 45,10 EUR), Nordex (-6,14 Prozent auf 36,68 EUR), JENOPTIK (-5,71 Prozent auf 34,00 EUR) und Siltronic (-5,48 Prozent auf 51,75 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.094.387 Aktien gehandelt. Mit 38,216 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Unter den MDAX-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net