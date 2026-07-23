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XETRA-Handel im Blick

XETRA-Handel: MDAX mittags mit Gewinnen

XETRA-Handel: MDAX mittags mit Gewinnen

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
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Pfizer Inc.
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Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,63 Prozent aufwärts auf 31.871,78 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 352,678 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,255 Prozent leichter bei 31.592,87 Punkten in den Handel, nach 31.673,72 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31.583,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31.888,31 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,403 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.919,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der MDAX mit 30.249,93 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 31.633,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,88 Prozent nach oben. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 4,51 Prozent auf 54,50 EUR), Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 56,05 EUR), Bechtle (+ 2,42 Prozent auf 31,36 EUR), AUTO1 (+ 2,16 Prozent auf 23,60 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,09 Prozent auf 37,04 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-2,57 Prozent auf 216,10 EUR), Bilfinger SE (-2,34 Prozent auf 83,35 EUR), Porsche vz (-1,30 Prozent auf 44,76 EUR), Porsche Automobil (-0,87 Prozent auf 27,24 EUR) und HENSOLDT (-0,43 Prozent auf 78,78 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 653.952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40,549 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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08:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.