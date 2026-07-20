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Kursverlauf

XETRA-Handel MDAX präsentiert sich zum Start schwächer

XETRA-Handel MDAX präsentiert sich zum Start schwächer

Das macht der MDAX morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
39.48 EUR 0.34 EUR 0.87 %
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Elmos Semiconductor
155.40 EUR 2.20 EUR 1.44 %
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Fraport AG
66.00 EUR -1.40 EUR -2.08 %
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freenet AG
24.06 EUR -0.18 EUR -0.74 %
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IONOS
30.50 EUR 0.04 EUR 0.13 %
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JENOPTIK AG
38.86 EUR 0.18 EUR 0.47 %
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Lufthansa AG
8.82 EUR 0.01 EUR 0.09 %
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Nordex AG
41.14 EUR -0.50 EUR -1.20 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.61 EUR 0.03 EUR 0.07 %
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Porsche Automobil Holding SE
27.18 EUR -0.14 EUR -0.51 %
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RATIONAL AG
622.00 EUR -6.50 EUR -1.03 %
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Sartorius AG Vz.
236.70 EUR -5.70 EUR -2.35 %
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Siltronic AG
84.00 EUR 1.60 EUR 1.94 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
79.35 EUR 2.25 EUR 2.92 %
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thyssenkrupp AG
11.95 EUR -0.02 EUR -0.17 %
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Indizes
MDAX
31,604.67 EUR -76.04 EUR -0.24 %
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Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,08 Prozent tiefer bei 31.654,78 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 350,697 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,123 Prozent auf 31.719,68 Punkte an der Kurstafel, nach 31.680,71 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31.745,19 Punkte, das Tagestief hingegen 31.654,78 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 32.638,42 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.347,93 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 31.339,69 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 2,18 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,76 Prozent auf 156,20 EUR), JENOPTIK (+ 2,70 Prozent auf 39,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,47 Prozent auf 78,80 EUR), AIXTRON SE (+ 2,17 Prozent auf 40,04 EUR) und Siltronic (+ 1,70 Prozent auf 83,65 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Sartorius vz (-3,24 Prozent auf 229,70 EUR), Nordex (-2,03 Prozent auf 40,56 EUR), IONOS (-1,63 Prozent auf 30,10 EUR), Fraport (-1,27 Prozent auf 66,05 EUR) und RATIONAL (-1,27 Prozent auf 623,00 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 274.560 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39,997 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,31 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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16.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets